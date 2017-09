L’associazione Go Wine riprende l’attività a Roma, dopo la pausa estiva, con l’appuntamento ormai tradizionale di settembre interamente dedicato ai vitigni autoctoni italiani.

Buono non lo conoscevo: degustazione di vini italiani

Un parterre importante di aziende incontrerà direttamente il pubblico, altre aziende partecipano presentando i vini in una speciale Enoteca. Al centro dell’attenzione la ricchezza del vigneto italiano, fatto di tante realtà legate per storia e cultura a diversi territori.

Le aziende in degustazione

Agricola Emme – Piglio (Fr); Cantina Antonelli – Montefalco (Pg); Benforte – Cupramontana (An); Buscareto – Arcevia (An); Giogantinu – Berchidda (Ot); Cantina dei Colli Ripani – Ripatransone (Ap); Cantina dei Colli Vicentini – Montecchio Maggiore (Vi); Cantina di Gambellara – Montecchio Maggiore (Vi); Azienda Agricola Casa Divina Provvidenza – Nettuno (Rm); Cantine Cennerazzo – Torrioni (Av); CLAUDIO CIPRESSI - Vignaiolo - San Felice del Molise (Cb); Consorzio Vini Mantovani – Mantova (Mn); Corte dei Papi – Anagni (Fr); Cantine Marisa Cuomo – Furore (Sa); Vini de Tarczal: storia e accoglienza – Isera (Tn); Vini Di Majo Norante – Campomarino (Cb); Azienda Agricola DonnaLia – Salussola (Bi); Fattoria Paradiso – Bertinoro (Fc); Fattoria Villa Ligi – Pergola (Pu); Vigneto Faverzani – San Colombano al Lambro (Mi); Il Feuduccio – Orsogna (Ch); I Vignai del Casavecchia – Pontelatone (Ce); La Biòca – Serralunga d’Alba (Cn); La Viarte – Prepotto (Ud); Le Bertille • Montepulciano – Montepulciano (Si); L’Olivella – Frascati (Rm); Montecappone – Jesi (An); Quartomoro di Sardegna - Piero Cella e Luciana Baso – Arborea (Or); Riserva della Cascina – Ciampino (Rm); Azienda Vinicola Scubla – Premariacco (Ud); Tenuta de Notari – Frascati (Rm); Tenuta I Gelsi 2 – Rionero In Vulture (Pz); Tenuta Mazzolino – Corvino San Quirico (Pv); Tenuta Stella – Dolegna del Collio (Go); Vigneto delle Terre Rosse, Enrico Vallania – Zola Predosa (Bo).

I Vitigni protagonisti

Aglianico, Barbarossa, Barbera, Bellone, Bovale, Cacchione, Cannonau, Casavecchia, Cesanese, Ciliegiolo, Colorino, Croatina, Durella, Erbaluce, Falanghina, Favorita, Freisa, Friulano, Fumin, Garganega, Greco, Grignolino, Lacrima di Morro, Lagrein, Lambrusco mantovano, Malvasia, Malvasia (del Vulture), Malvasia Puntinata del Lazio, Marzemino, Montepulciano, Moscato Giallo, Nebbiolo, Pagadebit, Pallagrello Bianco, Passerina, Passerina del Frusinate, Pecorino, Pelaverga, Piedirosso, Ribolla Gialla, Ripoli–Fenile–Ginestra, Rossese Bianco, Sagrantino, Sangiovese, Schioppettino, Tai Rosso, Tazzelenghe, Tintilia, Trebbiano Spoletino, Verdea, Verdicchio, Vermentino, Vernaccia Rossa di Pergola.

Programma e orari

Ore 16,30 -19,00: Anteprima: degustazione riservata esclusivamente ad un operatori professionali (giornalisti, enoteche, ristoranti, wine bar)

Ore 19,00: Breve conferenza di presentazione

Ore 19,30 – 22,00: Apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati

Il costo della degustazione per il pubblico è di € 18,00 (€ 12,00 Soci Go Wine, Rid. soci associazioni di settore € 15,00). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decideranno di associarsi a Go Wine direttamente al banco accredito della serata (benefit non valido per i soci familiari). L’iscrizione sarà valevole fino al 31 dicembre 2018.

Per una migliore accoglienza è consigliabile confermare la presenza alla serata all’Associazione Go Wine, telefonando al n°0173/364631 oppure inviando o un’e-mail a stampa.eventi@gowinet.it entro le ore 12.00 di giovedì 21 settembre 2017.