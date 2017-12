Buonanotte Brivido al Teatro Tor Bella Monaca

Una miscela esplosiva di comicità via etere, grazie alla Compagnia Donati-Olesen, che si esibirà in BUONANOTTE BRIVIDO dal 26 al 28 dicembre e dal 4 al 6 gennaio al Teatro Tor Bella Monaca.



Siamo all’ultima puntata della serie radiofonica “BUONANOTTE BRIVIDO” e anche questa sera i radioascoltatori sono inchiodati alle loro poltrone, in casa o incollati alle loro radioline in strada.

Tutti vogliono sapere chi è il pluriomicida ricercatissimo dalla polizia di Wuerstenbach, il perchè delle tracce di fango e dei garofani vicino alle sue vittime, come mai la strana influenza con i tramonti di fuoco.

Ma lo sterminatore delle casalinghe continua a seminare il panico in città: la casalinga Linda viene accoltellata al fiume, proprio quando il Commissario Blumenfeld e il suo assistente Russò sono sulle tracce dell’assassino.

Mentre i testimoni danno indicazioni frammentarie e le indagini segnano il passo, una mucca fornisce agli investigatori dati precisi sul ricercato.

Con grande spiegamento di forze e prendendo disposizioni dalla sua cartomante personale, il Commissario Blumenfeld stringe il cerchio intorno al mostro. Dal suo microfono gracchiante partono ordini precisi:

“Presto, un cappuccino e un cornetto.”

L’ interferenza di segnali diversi provoca nella comunicazione ordinaria equivoci e malintesi, nella comunicazione artistica spaesamenti e comicità. Donati & Olesen lavorano sulla interferenza fra i segnali e la fonte dei segnali, per produrre una situazione di spaesamento comico che funziona come specchio aberrante dell’immagine e della comunicazione.



di Giorgio Donati, Jacob Olesen, Ted Kejiser e Giovanni Calò

con Giorgio Donati, Jacob Olesen e Ted Keijser

scene e costumi Laura de Josselin de Jong

regia Giovanni Calò



GIORGIO DONATI e JACOB OLESEN fondano nel1981 la Compagnia Teatrale Donati-Olesen, dopo aver conseguito il diploma presso l’ECOLE INTERNATIONALE DE THEATRE JACQUES LECOQ, di Parigi. Da allora la Compagnia mette in scena gli spettacoli “Basta con le Fragole”, “Kamikaze”, ”Zanzare”, “Il Signor Moretti”, “Al Dente”, “Buonanotte Brivido”, “Caro Icaro”, ”Tre Uomini In Barca”, “Avanti Marx”, “Barbablues”, “Pompieri”,”Salti mortali”, “Teatro Ridens”, “Aspettando Godot” e "Per Colpa di Bacco", invitati in numerosissimi Festivals Nazionali e Internazionali di Teatro in quasi tutti gli Stati Europei, Stati Uniti, Sud America e Africa. Gli spettacoli sono prodotti o co-prodotti da strutture teatrali come La Fenice di Venezia, il Teatro Stabile di Brescia, Teatro Gioco Vita – Teatro Stabile di Innovazione di Piacenza, M.A.S. Juvarra di Torino, Teatro Mancinelli di Orvieto. Dal 1981 ad oggi Giorgio Donati e Jacob Olesen conducono numerosi Ateliers presso compagnie teatrali, scuole, università, centri culturali in Italia e all’estero (“L’attore e il suo lato comico”, Milano, Bologna, Centre Culturel Français - Stato africano del Benin, etc...“Da Chaplin a Lecoq”, Facoltà di Lettere dell’ Univeresità di Siena, “L’odierna Commedia dell’Arte” - Università di Stoccolma, Università di Perugia, Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria, 2002, 2003 e 2004 docenti nel Master in Educazione Sanitaria, partecipano al Progetto Sperimentale di Autostima (Braken) presso la Scuola Media Statale C.Antonietti di Bastia Umbra, etc...



BIGLIETTI

intero 10,00 Euro

ridotto 8,00 Euro

giovani 7,00 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



N.B. Mercoledì 27 e Giovedì 28 BIGLIETTO A 6 EURO per i ragazzi ed i loro accompagnatori.



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it