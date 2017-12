Buon compleanno Museo con C'era una volta... Homo

2007 - 2017: Buon Compleanno MUSEO di

GEOPALEONTOLOGIA E PREISTORIA DEI COLLI ALBANI

SABATO 16 DICEMBRE 2017 | ORE 10.30

Sala Conferenze dei Musei Civici | via G. Mameli, 6

Presentazione del libro di Flavia Salomone

C’era una volta… Homo



In occasione del suo decennale, il Museo di Geopaleontologia e Preistoria dei Colli Albani, nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018, propone una serie di iniziative per festeggiare la ricorrenza.



Nell’ambito di queste manifestazioni SABATO 16 DICEMBRE 2017 [h 10.30], in una mattinata dedicata alle famiglie, avrà luogo, nella Sala Conferenze dei Musei Civici (via Goffredo Mameli, 6), la presentazione della seconda edizione del libro “C’era una volta…HOMO”, scritto dall’antropologa e divulgatrice scientifica Flavia Salomone [Edizioni Espera | Collana ArcheoRacconti 4 | 2016 | www.edizioniespera.com].

Il fortunato volume, pubblicato nel 2014 in una sua prima edizione, ha come obiettivo quello di colmare un vuoto editoriale: nel corso della presentazione del 1 aprile l’autrice ripercorrerà i momenti salienti del meraviglioso viaggio della nostra specie; inoltre, i bambini che parteciperanno saranno coinvolti in alcune attività che li vedranno protagonisti nel ruolo di antropologi in erba.

Accolto con successo e notevole interesse nelle scuole elementari come utile supporto per approfondire i temi affascinanti dell’evoluzione dell’uomo, col tempo è diventato un progetto di divulgazione scientifica che sta girando l'Italia – scuole, musei, aree archeologiche – con il fine di avvicinare i più piccoli a scoprire, attraverso le tracce scolpite nel tempo, il cammino della nostra specie e recuperare così le nostre origini più remote.



L’evento sarà accompagnato da un’attività laboratoriale (per un massimo di 30 bambini) sui linguaggi preistorici.

Si consiglia la prenotazione.





L’AUTRICE

Flavia Salomone è nata a Roma, dove si è laureata in Biologia con indirizzo Antropologico nel 1990 presso l’Università degli Studi “La Sapienza”.

Per alcuni anni ha condotto ricerche sulla biologia delle popolazioni umane del passato su campioni scheletrici di epoca romana (I-III sec. d.C.) presso il laboratorio di antropologia del Museo “Giuseppe Sergi” dell’Università di Roma “La Sapienza” e presso il Museo Preistorico Etnografico “Luigi Pigorini” di Roma. Attualmente, con C’era una volta…Homo, sta proponendo un progetto di divulgazione scientifica che sta girando l'Italia – scuole, musei, aree archeologiche – con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli a scoprire, attraverso le tracce scolpite nel tempo, il cammino della nostra specie e recuperare così le nostre origini più remote.







Informazioni e aggiornamenti

www.comune.velletri.rm.itwww.

velletrimusei.it - www.sistemamuseo.it

tel. 06 96158268