Buon compleanno Garbatella 1920 -2019 | I ricordi nel cassetto

Il 18 Febbraio 2019 ricade il 99° compleanno della Garbatella, fondata nel 1920, grazie al sogno architettonico ispirato alle “Città Giardino”, oggi osservato e studiato in tutto il mondo.

La Garbatella è l’unico quartiere romano che possa rivendicare la data esatta di posa della Prima Pietra. In occasione della XIX edizione dell'iniziativa "Buon Compleanno Garbatella", l'Associazione I.T.A.C.A presenta "I ricordi nel cassetto": tre tappe per descrivere un progetto di Ricerca di Storia Orale. Famiglie, Istituzioni, il passa parola, ogni fotografia affidata è un dono di testimonianza e divulgazione della Memoria, per non perdere quella Roma che potrebbe ancora essere.

Interverranno Simonetta Greco (Presidente Associazione Itaca), Paolo Moccia Presidente Comitato di Quartiere La Garbatella e Presidente Comitato promotore del Centenario della Garbatella "Garbatella 20 20" composto da professionisti, artisti, artigiani, cittadini consolidando gli anni investiti nell'amore per il quartiere storico.

Sabato 16 febbraio ore 16.00

Presentazione del progetto didattico verso il Centenario.

Scuola "Vincenza Altamura"



Sabato 16 febbraio ore 19.00

Inaugurazione mostra "I ricordi nel cassetto", esposizione fotografica tratta dalle collezioni private delle famiglie e delle istituzioni de La Garbatella.

WSP Photography - Via Costanzo Cloro 58

La mostra sarà visitabile fino al 22 febbraio



Sabato 23 e domenica 24 febbraio dalle 9.30 alle 17.00

Esposizione fotografica.

Mercato Coperto Farmer's Market

Via Francesco Passino