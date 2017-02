Buon compleanno Faber e Ago alla Locanda Atlantide

Compleanno di Fabrizio De André e Augusto Daolio a Locanda Atlantide! REDWOOD la band cantautorale - STORIE DI LIVE… LIVE! Fabrizio De André in concerto arrangiamenti PFM fu una tournée ed un disco strepitoso che ebbe un notevole successo di vendite. Sull'onda di questa esperienza nasceranno altri dischi live ma, per qualità ed elevato contenuto artistico dell'opera, crediamo che il suo degno compagno sia "live fra la via Emilia e il West" di Francesco Guccini: opera che parte dal concerto in piazza Maggiore a Bologna per i 20 anni di carriera del Maestrone. Due tra i più bei live della musica d'Autore, suonati rigorosamente dal vivo senza l'uso di sequenze. Non solo tecnica ma grande passione e cuore per questa musica vestita di parole e poesia. Una storia da raccontare con il cuore sulle labbra e l'anima tra le dita. Quale modo migliore per celebrare, allo scoccare della mezzanotte, il compleanno di Faber e Ago... Vi vogliamo bene e vi aspettiamo a Locanda Atlantide. Sarà bello, sarà Vero e sarà LIVE! A seguire: DJ SET *************************************** venerdì 17 febbraio 2017 LOCANDA ATLANTIDE via dei Lucani 22B ROMA quartiere San Lorenzo ingresso 6 € apertura: ore 21:00 info: www.facebook.com/locanda.atlantide *************************************** REDWOOD la band cantautorale porta sul palco i più bei live della musica d'Autore, potendo contare su ottimi musicisti che sono anche veri ed emozionati appassionati. Canzoni che sembrano ancora parlare con ciascuno di noi, concerti che rivivranno non solo nella musica ma anche nei racconti con aneddoti e riferimenti biografici coinvolgendo il pubblico in una festa di musica e parole. MEMBRI: Luis Almasi - voce e chitarra; Gianni Campanella - batteria; Gabriele Centofanti - basso; Alessandro Gilardi - violino; Andrea Moriconi - chitarra e cori; Roberto Salomoni - tastiere.