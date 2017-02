Buon Compleanno Faber - il 18 febbraio presso Altro Spazio

Sabato 18 febbraio presso l'associazione Altro Spazio in Via Tiburno 33 si terrà una serata interamente dedicata a Fabrizio De André per festeggiarne il 77° compleanno. Sul palco saliranno i Faberi, che da oltre 12 anni percorrono il Paese per raccontare la sua storia visitando centinaia tra locali, teatri, piazze. Lo spettacolo ci suggerisce un percorso attraverso la vita e il pensiero di Faber, riproponendo brani tratti da lavori storici come "L'indiano", "Non al denaro, non all'amore né al cielo", "Le Nuvole", "Canzoni" ed altri, da cantare assieme al pubblico come fossero stati scritti, ieri e non decenni fa, grazie ad una sensibilità al di fuori del tempo Fabrizio De André resta così presente tra il suo pubblico anche a distanza di 18 anni dalla sua morte e non smette di avvicinare nuovi ascoltatori di ogni età, genere, condizione sociale. Per la band garganica - premiata nel 2014 con il riconoscimento "CoverMania" conferito nell'ambito del Festival Internazionale dell'Adriatico - premio Alex Baroni - si tratta di un ritorno, dopo lo spettacolo al Teatro Mongiovino che nello stesso anno l' ha presentata al pubblico romano con grande successo. Il gruppo, composto di sei elementi, si segnala per la creazione di atmosfere intense e per l'accuratezza degli arrangiamenti, senza mai cadere nella pura imitazione dell'unico Fabrizio De André, che è stato e resterà uno dei più grandi cantautori e poeti del novecento, ma che, più degli altri, forse, ha saputo guardare ad occhio nudo la complessità del reale e la fragilità dell'uomo. La cornice di Altro Spazio, polmone culturale di Tiburtina, si presta ad accogliere con tutto il suo calore quanti vorranno partecipare a quella che si propone come una festa, all'interno di un cartellone originale e ricco di spunti. Ingresso riservato ai soci (tessera ARCI) - possibilità di adesione in loco oppure on line accedendo alla pagina Facebook di Altro spazio Info e prenotazioni Lea 3200971066 Raffaella 3939075005