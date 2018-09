Buon Compleanno CrossRoads

IL 29 Settembre con una grande festa il CrossRoads festeggia i primi 10 anni di attività. Ormai vero e proprio punto di riferimento in Italia per tutti gli appassionati della buona musica, il CrossRoads offre a tutti gli amici l'ingresso gratuito alla propria festa con tanta musica Disco Dance, si ballerà dunque per festeggiare tutti insieme il compleanno della Sala Concerti per eccellenza di Roma.

Si comincia dunque alle ore 20:00 con l'apertura delle porte, prenotazione tavoli vivamente consigliata. Happy Birthday CrossRoads! In Concerto gli 1Shot80 con le migliori hits degli anni 80 che hanno appassionato e fatto ballare un’intera generazione.

La scaletta ideale di qualsiasi appassionato del genere, un misto di rock, dance e pop di qualità, con sonorità rigorosamente fedeli agli originali. Un progetto nato per divertirsi insieme, fare festa e ballare, nello spirito dei Favolosi Anni 80!