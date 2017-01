Il bunker dei Savoia a Villa Ada

Domenica 15 gennaio 2017, dalle 10.00 alle 15.00 il bunker dei Savoia sarà aperto senza necessità di prenotazioni. Al costo di soli € 5,00* potrete effettuare una visita libera (NON GUIDATA) all'interno del rifugio antiaereo della famiglia Savoia. Un'occasione per coniugare una passeggiata nel verde del parco di Villa Ada, con la visita ad un luogo pieno di fascino e storia. Per raggiungere il bunker seguite le frecce presenti a partire dai vari ingressi della Villa. (ingresso consigliato: Via Panama). Vi aspettiamo!! *Ingresso gratuito per bambini fino a 10 anni.

