Bunker Soratte di Notte



Per finire "al fresco" la più calda estate del secolo non perdetevi l' edizione 2017 di "Bunker di Notte" appuntamento per il weekend del 2-3 Settembre.

Anche quest'anno l 'evento serale di Sabato 2 sarà arricchito dalla presenza di un planetario per 25 persone ( con spettacoli di 20 minuti circa) e dalla possibilità di osservare stelle e pianeti dal tetto giardino della CAM.

Gli orari di visite al bunker per l'evento Bunker Soratte di Notte per Sabato 2 Settembre Pomeriggio/Sera sono 17:30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00

Per info e prenotazioni

mobile: 380.3838102

email: bunkersoratte@gmail.com.

sito: www.bunkersoratte.it



NON FATEVELO RACCONTARE, PRENOTATE LA VOSTRA VISITA GUIDATA!

Gallery