Al Teatro Tor Bella Monaca BUNKER | Due brande, quattro mura e un caffè

Dal 7 al 9 marzo alle 21 al Teatro Tor Bella Monaca la Compagnia I Cani Sciolti, con la co-produzione del Teatro Studio Uno e in collaborazione con Scuola di Danza Eur, presenta BUNKER.



Italia, anni ’70. Due uomini sono chiusi in un bunker, questo è un modo per dirlo, l’altro è che due uomini si sono barricati in un appartamento. Il tempo attorno a loro è fermo, qualche sporadica notizia dall’esterno li aggiorna sullo stato del paese. Chi sono? Perché sono lì? Cosa vogliono? Sono forse due terroristi, due anarchici che sognano di cambiare le cose? Costretti ad una convivenza difficile, ai due non resta che aspettare, ammazzando il tempo fra un sorso di caffè, la macchina da scrivere, qualche fumetto, confrontandosi costantemente sulla religione, sulla causa e la lotta armata, un passo dopo l’altro verso l’esasperazione dei loro comportamenti.



I Cani Sciolti nel quarto anno di attività presentano al Teatro tor Bella Monaca Bunker, la loro prima commedia interamente basata su un testo edito da Roberto Nugnes, un poliziesco dalle tinte politiche basato su una storia vera, ambientato in uno dei periodo più bui della storia italiana del dopoguerra, gli anni di Piombo. Luca Pastore impronta questo lavoro sullo stile del teatro immersivo.



giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 marzo ore 21

di Roberto Nugnes

regia Luca Pastore

con Matteo Antonucci, Biagio Iacovelli, Miriam Messina

con la gentile collaborazione di Martina Caronna, Ludovica Avetrani

scene e costumi I Cani Sciolti

produzione I Cani Sciolti | co-produzione Teatro Studio Uno in collaborazione con Scuola di Danza Eur



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it