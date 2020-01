"Bumbi", il simpatico pupazzo amato dai bambini a Romaest

Il Centro Commerciale Romaest stupisce i suoi clienti più piccoli, dando loro l'opportunità di conoscere da vicino, il prossimo sabato 18 gennaio, “Bumbi” il buffo personaggio di Rai Yo Yo più amato al momento dai bimbi italiani.

Arriva Bumbi a Romaest

Il simpatico caracter caratterizzato da un acceso colore viola, gote rosse e orecchie giganti ogni giorno infatti intrattiene i suoi fan, la maggior parte in età prescolare, attraverso il programma televisivo condotto da Oreste Castagna, nei panni del Cantastorie. E per chi non lo sapesse Bumbi è interpretato dall’attrice Marilena Ravaioli.

L’animazione itinerante sarà presente a Romaest in mattinata negli orari 11.00 – 12.00. Nel primo pomeriggio invece gli orari saranno quelli delle 15.00 – 16.00 – 17.00 mentreper chi preferisce gli orari serali quelli previsti saranno alle 18.00 e 19.00.

Per maggiori informazioni: www.romaest.cc