Sere d'estate 2020:“Bud, un gigante di papà” di Cristiana Pedersoli e “La scoperta di Cosa Nostra" di Gabriele Santoro

L'8 luglio, all'interno del Caffeina Festival "Sere d'estate" al Castello di Santa Severa, doppio incontro in programma.

Alle 21 Cristiana Pedersoli presenta “Bud, un gigante di papà”, Giunti. Bud Spencer, personaggio di culto, è tuttora un mito per generazioni di italiani e non solo: la sua fama ha varcato i confini nazionali. In questo libro di ricordi familiari, la figlia Cristiana svela una miriade di aneddoti e curiosità così vividi che si ha l'illusione che Bud sia ancora tra noi... In questo libro il lettore potrà conoscere Bud Spencer nella sua veste privata.

Alle 22 00 Gabriele Santoro presenta “La scoperta di Cosa Nostra. La svolta di Valachi, i Kennedy e il primo pool antimafia”, Chiare Lettere Questa è la storia di un mafioso e di un politico: Joe Valachi, soldato nelle famiglie di Cosa nostra a New York, e Robert Kennedy, che dalla fine degli anni Cinquanta lavora alla realizzazione di una società più equa. Quando i loro destini si incrociano, l’America e il mondo scoprono un’organizzazione criminale che mina dall’interno l’economia.