Immaginate di assaporare i vostri piatti preferiti sopra una fettina di pane... e dimenticate il solito pane bruscato con un filo d’olio e qualche pomodoro. Ad attendervi bruschette da veri intenditori, e per palati esigenti, da assaporare a morsi ben assestati, finendo sempre per desiderarne un’altra.

Bruschetta Festival a Roma

Preparatevi ad una domenica senza forchette e coltelli a tavola, dedicata alla Bruschetta con oltre 20 tipi diversi tutte rigorosamente preparate con prodotti tipici e biologici come le noci e l'uva sultanina dell'Etna, l' Nduja di Spilinga calabrese, i piselli di Borso del Grappa, la carbonara con uova bio, guanciale di Amatrice e pecorino di Nerola,e annaffiate da fiumi di birra, vino spettacoli circensi e musica.

Non mancherà un percorso incantevole tra vintage, artigianato, vestiti, borse, gioielli, oggetti di arredamento per la casa, stampe e vinili, un vero paradiso per chi cerca oggetti originali e mai fuori moda. Un' atmosfera elettrizzante dove tutto è alternativo e curioso, originale a artistico. Tutte le bancarelle propongono qualcosa di davvero geniale e peculiare e potrete assistere a esibizioni estemporanee dei venditori stessi, djs set con vinili, spettacoli circensi, truccabimbi.

FESTIVAL DELLA BRUSCHETTA

L'azienda cucineria & Circolo degli Illuminati / Via Libetta 1 Roma

Zona Ostiense Garbatella

Ingresso libero