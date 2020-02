Brunori Sas a Rock in Roma 2020

Dopo l’annuncio dei sold out del Brunori Sas Tour 2020 al Mediolanum Forum di Milano (13/3), al Mandela Forum di Firenze (21/3) e al Palazzo dello Sport di Roma (27/3), Dario Brunori svela le date estive: lunedì 13 luglio sarà ospite del ROCK IN ROMA per un intenso live alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica.

Cip! il nuovo disco di Brunori Sas uscito il 10 gennaio, ha debuttato con due settimane al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti ed è stabile nella top ten.

Brunori Sas è Dario Brunori, cantautore della provincia di Cosenza. A fine 2009 si affaccia all'universo cantautorale italiano, prendendo in prestito il nome della ditta di famiglia di materiali edilizi: Brunori Sas. Pubblica così il suo album d'esordio Vol.1: un vero e proprio canzoniere italiano, con cui si aggiudica subito il Premio Ciampi 2009 come miglior disco d'esordio e la Targa Tenco 2010 come miglior album esordiente. Seguono gli album Vol.2: Poveri Cristi (2011), Vol.3: Il cammino di Santiago in Taxi (2014), A casa tutto bene (2017).

I biglietti sono disponibili online su rockinroma.com e ticketone.it dalle 16:00 di giovedì 13 febbraio e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle 11:00 di martedì 18 febbraio.