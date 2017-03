All'Università tutto bene: Brunori Sas incontra gli studenti e la comunità della Sapienza. Il cantautore calabrese, da sempre sensibile alle tematiche sociali che caratterizzano la sua generazione, si è reso protagonista, in questi mesi, di una serie di incontri in alcuni importanti Atenei italiani: in particolare, è partito dall’Università degli Studi di Siena dove ha vissuto da studente e si sta muovendo da Nord a Sud per incontrare gli studenti e le studentessedi oggi e per condividere e raccontare come sono nate le canzoni del suo ultimo lavoro dal titolo “A casa tutto bene”.

Incontri senza rete e alla pari dove Brunori parla agli studenti della sua esperienza all’università, delle scelte fatte e dell’impegno per le proprie passioni nella vita come nello studio. Nel corso del suo intervento l'artista suonerà in versione acustica, accompagnato dalla sua chitarra, alcuni brani dell'ultimo lavoro discografico.

L’evento, in programma alla Sapienza il 3 aprile dalle 10:30, sarà gratuito per tutti gli studenti dell'Ateneo e per quanti vorranno prendervi parte. L'accesso all'evento sarà consentito dal porticato del CIAO, fino ad esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa è promossa dai rappresentati degli Studenti in Consiglio di Amministrazione.