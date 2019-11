Brunello a Palazzo 2019

Si svolgerà venerdì 29 novembre 2019, nella storica e prestigiosa cornice di Palazzo Caetani, la 5° edizione di Brunello a Palazzo.

Organizzato da Associazione Decant in collaborazione con EnoClub Siena, l’evento è divenuto oramai un appuntamento importante per addetti del settore ed appassionati.

Ai numerosi banchi d’assaggio di Brunello di Montalcino saranno affiancate degustazione di prodotti dell’eccellenza gastronomica del territorio pontino.

Tra le cantine che hanno finora aderito alla manifestazione ci sono Argiano, Carpineto,Castello Tricerchi, Col D'Orcia, Corte dei Venti, Fattoria del Pino, L'Aietta, La Fortuna, La Gerla, La Palazzetta, Le Ragnaie, Piombaia, Podere Le Ripi, Podere Paganico, Ridolfi, Rocca delle Macie, San Felice, Sanlorenzo, Tenute di Sesta, Tenute Silvio Nardi, Terre Nere, Villa I Cipressi, Villa Poggio Salvi.

La gastronomia sarà curata da Agricola Gizzi, Baci di Dama, Caseificio L'angolo della Mozzarella, Co.Co cookery Cocktail, Gregorio de Gregoris, La Collina del Gusto, Laghetto Living, Magni Ricevimenti, Norcineria Petrillo, Red's Cibarie e Miscele, Ristorante Bacchettone e Zazzà, Ristorante Essenza, Ristorante Lo Stuzzichino, Ristorante Riso Amaro, Zafferano Pontino.

L’ apertura dei banchi d’assaggio ci sarà alle ore 19:00 con chiusura alle ore 24:00.

L’evento, Patrocinato dal Comune di Fondi e dal Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, con la collaborazione dell’Azienda Gino Vaccaro è a posti limitati.



Biglietti disponibili online sul sito http://www.associazionedecant.it oppure a Fondi Presso Futurgrafica in Via Arnale Rosso, 11 e a Latina presso GlobalTel in via G.Matteotti, 149.

Per informazioni e aggiornamenti : pagine facebook: @Brunello a Palazzo e @AssociazioneDecant, sito web: www.associazionedecant.it , email: decantfondi@gmail.com.