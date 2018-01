Un brunch da chef al Mercato Centrale

Al Mercato Centrale ogni domenica lo chef Oliver Glowig page proporrà, nel suo ristorante al primo piano di via Giolitti 36, "un brunch da chef".

Un po' breakfast, anzi, colazione sostanziosa. Un po' lunch, anzi, pranzo appetitoso.

Il brunch di Oliver Glowig sarà fatto di piatti pronti e di bontà preparate sul momento o da ordinare alla carta. Un menù gustoso, saporito, invitante, fatto di specialità italiane e non solo, per grandi e piccini.

Il prossimo appuntamento con il brunch da chef è per domanica 14 gennaio 2018, dalle 12:00 alle 16:00. Il costo del brunch è di 28 euro per gli adulti e 14 euro per i più piccoli.

Per informazioni e prenotazioni

info.tdv.mercatocentrale@gmail.com oppure 0692949916