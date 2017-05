Brodinski e il suo touch francese tra techno ed electro

Techno, hip hop, old e new school, electro e quell'indistinguibile tocco da artista francese. Tutto questo è Brodinski uno dei dj più talentuosi degli ultimi 10 anni che si esibirà domani 6 maggio alle ore 23:00 all'Ex Dogana. Insieme a lui domani, tra house & electro, ci saranno anche Andrea Esu & Fabrice, Mike Fosters / Freak & C per una serata in collaborazione con L-EKTRICA.

Louis Rogé, meglio conosciuto con il nome d’arte Brodinski, è un compositore e produttore di musica elettronica francese. Ha lanciato il suo primo EP Bad Runner all’età di venti anni e rapidamente è diventato uno dei nomi più importanti della scena musicale mondiale. Molto attivo come dj e produttore di remix, ha moltiplicato le sue collaborazioni con artisti tra cui Noob nel 2009, Yuksek nel 2010 ed anche con Gesaffelstein. E' insieme a lui che si è distaccato dal french touch dei suoi connazionali per lanciarsi nell'esplorazione di nuovi territori, tra techno potente e la house con forti linee di basso, nonché accenni rap e trap.

Contemporaneamente alla musica fino all'una di notte sarà possibile visitare Artfutura-Creature Digitali per immergersi nel mondo visivo dei suoi artisti d'avanguardia. Tra sculture cinetiche che creano olografie galleggianti ed esperienze audiovisive in cui sperimentare proiezioni virtuali sconosciute Artfutura-Creature Digitali propone in mostra le ultime frontiere della rappresentazione artistica digitale, come animazione computerizzata, video games ed effetti speciali.