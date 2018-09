Broadway sbarca al Vitala Festival con "With so little to be sure of"

La settima edizione del Vitala Festival prosegue il 4 ottobre con un concerto suggestivo ed emozionante, per voce e piano, quella di Maria Infante e Paige Short Thompson, dedicato alla musica di Broadway.

Nella sua essenza, la musica di Broadway è il potere di una storia: di amore, dolore, gioia e tristezza. I musical ci possono trasportare in un altro tempo e luogo mentre ci insegnano qualcosa di noi. L'aspetto più significativo di questa forma d'arte tutta americana è il suo ottimismo. Ci invita a vedere il meglio di noi stessi e del mondo che ci circonda. Non importa quanto una situazione possa sembrare senza speranza, il bene trionfa sul male, il bravo ragazzo ottiene la ragazza, e il cane smarrito trova la strada di casa. E chi può discutere la necessità di un po' di ottimismo in tempi come questi?

Il Vitala Festival rinnova la collaborazione sia con artisti locali che di provenienza estera e ospita con grande piacere questo speciale ed emozionante appuntamento della nuova stagione.

Il repertorio musicale selezionato per questa serata unica spazierà dal genio di Stephen Sondheim a Jerome Kern, Tom Jones, Harvey Schmidt e Alan Jay Lerner. Le acclamate artiste Maria Infante e Paige Short Thompson annoverano una lunghissima esperienza musicale e performativa, sia in Italia che a livello internazionale. Porteranno il pubblico in un viaggio musicale raffinato, bellissimo ed evocativo.

Il Vitala Festival, organizzato da Fabiana De Rose in collaborazione con il Teatro San Genesio, è una rassegna di natura filantropica, alla settima edizione, con lo scopo di promuovere e sostenere musicisti, cantanti, artisti del settore musicale e delle arti visive, di tutte le nazionalità e provenienze, presentando un calendario articolato e variegato per genere e composizione dei gruppi musicali ospitati.

Ringraziamo i nostri sostenitori e il pubblico che segue la rassegna per il rinnovato interesse in questa nuova edizione del festival.