Broadway and Hollywood Melodies. Uno spettacolo interamente dedicato ai grandi successi musicali nell’epoca d’oro di Broadway e Hollywood.

La Broadway Stage Orchestra and Singers e' nata con l'intento di far rivivere queste melodie intramontabili con oltre 22 persone presenti sul palco in uno show unico ed indimenticabile accompagnato da proiezioni a tema.

Dirige il maestro Massimo Pirone. Ospiti della serata Eddy Ceccarelli e Betty Granio, due grandi ballerini che hanno il merito di aver portato per primi lo swing in Italia e per questo da tutti considerati come un’istituzione del genere.