Dagli Oasis ai Kasabian: Brit party al Circolo degli Illuminati

Bitter Sweet Symphony - A Brit Party al Circolo degli Illuminati. Regno Unito. Primi anni ’90. Nasceva il Britpop. Per una sera il Circolo degli Illuminati vi farà rivivere l'atmosfera che si respirava in quel periodo.

Oasis | The Verve | Blur | Pete Doherty | Coldplay | The Servant | Kasabian | Arctic Monkeys | Franz Ferdinand | Jet | Muse | Placebo | The Libertines | Stereophonics | The Tears | Pulp | The Cardigans | Keane | Miles Kane | Babyshambles

Un viaggio musicale che ripercorre le principali hits di tutti i tempi.

Room 001 by Minù

Prins Thomas

Demi James

Room 002 by Tempus Machina

Britpop - 90s/00s - Hits - Dance - Hip Hop

Garden Expo

23:30 / 01.00 - 10€ w/ Drink in lista

dall'1.00 / No List - 10€

Per essere inseriti in lista, scrivi nome + n° di partecipanti sulla bacheca dell'evento.