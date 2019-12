Enrico Brignano, Speciale Capodanno a Roma

Enrico Brignano è pronto a festeggiare l'arrivo del nuovo anno con tutti i romani in uno spettacolo ad hoc previsto per il 31 dicembre. L'attore e comico chiama tutti al Palazzo dello Sport di Roma per una notte magica, da dividere con chi da sempre è il suo amico più caro e fidato: il suo pubblico.

E siccome non c’è niente di meglio di far divertire un amico, di vederlo sorridere spensierato e di brindare insieme a ciò che verrà, Enrico Brignano ha deciso di farsi aiutare, oltre che dalla sua consueta verve comica e dalle situazioni surreali che racconta e che sono il suo marchio di fabbrica, anche da una band e da un nutrito corpo di ballo che, non solo lo accompagnerà nello show, ma prenderà per mano il pubblico e lo condurrà con allegria nel nuovo anno.

A Capodanno si fanno sempre buoni propositi. Quello di Enrico Brignano è, come ogni anno, soddisfare le aspettative di coloro che lo amano e lo seguono, divertendoli e riservando loro il rispetto, la cura e l’affetto che meritano. Ah, ovviamente, senza dimenticare bollicine e panettone!

Biglietti disponibili su www.ticketone.it da lunedì 18 novembre 2019 alle ore 13.00 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone a partire dalle ore 11.00 di sabato 23 novembre 2019

Per maggiori informazioni: http://www.palazzodellosportroma.it/it/20/eve/310-enrico-brignano