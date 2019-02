Torna all’Auditorium Parco della Musica, il prossimo 17 maggio, Briga per presentare gli inediti del nuovo album e festeggiare i suoi 9 anni di carriera musicale da “Anamnesi" a "Che cosa ci siamo fatti" fino al recentissimo “Il rumore dei sogni". Un album in cui il cantante esprime molto di se stesso come lui stesso ha raccontato:

Briga in concerto all'Auditorium Parco della Musica

“Il rumore dei sogni è una raccolta; ma non una raccolta qualsiasi come se ne vendono tante per riempire gli scaffali dei negozi di dischi. Questo album è come se fosse la chiusura di un cerchio e l’avvio di un nuovo inizio. Sono le mie parole tradotte in musica, i miei pensieri mai condivisi a cena e fatti bollire per tanto tempo in una pentola a pressione che poi a un certo punto esplode. Esplode come l’amore in un supermercato o come il boato assordante del pubblico a un concerto. Il silenzio è un concetto troppo utopistico per uno come me che è sempre in movimento con i pensieri e le emozioni. Essi non conoscono la pace e non hanno il tasto muto del telecomando. Bisbigliano, parlano, fanno rumore. Non lo senti anche tu, il rumore dei sogni?"

Briga ha riflettuto sulle cose belle per scrivere il suo nuovo album e ne sono venuti fuori sue cd pieni di vosuto, di energia, di storia: "La mia storia. Raccontata con Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Emma, Gianluca Grignani e Patty Pravo. Attraverso la mia musica, la mia poesia, le mie idee e la mia voglia di guardare sempre al di là dell’orizzonte. Forse perché è davvero l’unica cosa che non vedo", ha detto Briga.

La tappa del suo Acustic Tour 2019 all'Auditorium Parco della Musica è prevista per il prossimo 17 maggio alle 21 in sala Sinopoli.