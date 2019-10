Breaking Bad, due serate evento a Movie Restaurant (vietate ai minori di 16 anni)

Per festeggiare l'uscita dell'11 Ottobre di "El Camino" su Netflix, il Movie Restaurant realizzerà due eventi dedicati a "Breaking Bad", in edizione limitata.

I prossimi 9 e 10 ottobre, sono in programma due Serate/Evento a numero chiuso, con posti limitatissimi, presso il Movie Restaurant. Come il ristorante-museo fa sapere sui social, per ciò che si vedrà e accadrà nel corso delle serate, l'evento è vietato ai minori di 16 anni e sconsigliato a persone con cardiopatie e donne in stato di gravidanza.

Breaking Bad, l'evento a Movie Restaurant

Le prenotazioni apriranno ufficialmente alle ore 16 di domenica 6 ottobre, chiamando lo 06.86899424 o il 391.4156970.

Il menu prevede:

Antipasti: 1 Sacchetto di pollo fritto di Gus a testa + "Fagioli alla Trinità" + "Polpette Atreides" a centro tavola.

Primo: 1 a scelta tra "Carbonite", "Bosco Atro" e "Amatrix". Secondo: Tagliata Krueger grana e balsamico ed arrosticini a centro tavola.

Contorni: le nostre patate fritte con salse home-made.

Bevande: Acqua a volontà e 1 bibita o 1 birra grande o 1 calice di vino a testa.

Menù vegano/vegetariano: "Scrigno dell'Enigmista"

"Pasta I Mostri lanciati da Vega"

"Hamburger Vincent Vega"

Bevande.

Blue Sky: riceverete una bustina di meth (finta e commestibile!)



Domande: ad ognuno verrà posta una domanda a tema "BrBa". Se i partecipanti risponderanno bene, vinceranno dei biglietti omaggio per i cinema Uci di Roma e consumazioni al Movie.



Sarà possibile acquistare (comunicandolo al momento della prenotazione) un pacchetto vip del costo di 15 euro in edizione numerata a 100 pezzi. Solo chi acquisterà il pacchetto vip avrà diritto ai seguenti "extra":

Live Experience: durante la serata succederà qualcosa. E solo chi ha acquistato il pacchetto VIP verrà trasportato in un altro luogo per fare una esperienza live totalmente immersiva.

Un tappeto con il viso di Heisenberg 80cm x 84cm, un attestato numerato di partecipazione, una busta di Blue Sky più grande, una Fiala di Blue Sky liquida da bere, una mazzetta di dollari (finti!).

Sarà possibile fare una fotografia con una tuta gialla con maschera antigas, di fronte ad uno schermo verde, potendo cambiare lo sfondo

Costo dell'evento: 35 euro

Cos'è il Movien Restaurant

Il Movie Restaurant è un museo con esposizione di statue cinematografiche, repliche a grandezza reale, robot giapponesi e cavalieri dello zodiaco. Caratteristica principale sarà la rotazione delle opere: ciò significa che ogni volta potrai ammirare qualcosa di diverso. Il Movie Restaurant è un ristorante: pasta all’uovo fatta in casa e Cine-Pasticceria sono il focus della proposta gastronomica. L’attenzione alla freschezza ed alla genuinità delle materie prime è spasmodica.

Per maggiori informazioni: http://www.movierestaurant.it/ - https://www.instagram.com/movierestaurant/