In occasione del decennale dall'uscita di Breaking Bad, Ex Dogana ospiterà l’anniversario della serie. Nel corso della serata proiezioni, laboratori di meth, chimici in tuta gialla, tavole periodiche e pollo fritto Los Hermanos®.

Il Breaking Bad 10th Years Party porterà con se 3 stages musicali con 15 anni di musica, dal 2000 in poi.

Con:

> maschere personaggio

> tute gialle a profusione

> chimici improvvisati

> laboratorio meth

> tavole periodiche

> video maratona

> pollo fritto Los Hermanos ®

> blue packs

> 3 stage musicali