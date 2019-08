Brandi Milne, la mostra dell'artista americana a Roma

Il prossimo 19 ottobre, alla Dorothy Circus Gallery di via dei Pettinari 76 inaugura la prima mostra europea di Brandi Milne. L'artista statunitense, la cui arte è ispirata al mondo Disney, aprirà così la nuova stagione della galleria d'arte in zona Campo de Fiori con la sua "Only in Dreams".

Chi è Brandi Milnem biografia dell'artista

Il lavoro della pittrice americana Brandi Milne è fortemente influenzato dal mondo Disney e dai cartoni animati più classici. I suoi dipinti, che rappresentano scene surreali costruite dai ricordi d’infanzia di Brandi, mostrano una realtà dolceamara dove le esperienze dell’amore, della perdita, e del dolore vengono mascherate da uno strato superficiale di dolcezza. L’intricato simbolismo delle opere di Milne ci portano attraverso un misterioso ma affascinante viaggio attraverso i sentimenti dell’amore, del dolore, della gioia e della perdita.

Le attività del disegnare e del dipingere sono per l’artista uno strumento di investigazione e di espressione delle emozioni vissute nel quotidiano e del cammino della vita stessa. Alcune delle ragazze rappresentate, non a caso, possono essere interpretate come una rappresentazione dell’artista stessa; uno strumento per connettere Milne direttamente con lo spettatore.

Attraverso questo impegno emozionale e virtuale con i suoi soggetti, l’artista riesce a coinvolgere il pubblico nella sua esperienza di creazione e cambiamento attraverso la vita e l’arte.