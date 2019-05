Brag Trio in concerto al Cotton Club

“BRAG”, è il nuovo trio del pianista/compositore Alberto Giraldi. Direttore del Conservatorio “L.Refice” di Frosinone. Nasce da un’idea di collaborazione e amicizia con il batterista/percussionista Stefano Rossini. BRAG trio è un acronimo che mescola le iniziali del compositore A. Giraldi con lo stile musicale brasiliano, infatti tutte le composizioni proposte sono originali ed in chiave Brasilian Jazz.



In questo concerto invitano il sassofonista Brasiliano Sergio Galvao, uno straordinario musicista che ha suonato con molti dei più importanti artisti Brasiliani (Rosa Passos, Simone, Roberto Menescal, Guinga, Roberto Carlos, Dori Caymmi, Djavan, ed Motta, Jorge Benjor, Seu Jorge, Leny Andrade, Leila Pinheiro, Beto Guedes ), nel 2014 ha registrato negli Stati Uniti un disco di Brasilian Jazz che ha ottenuto 2 nomination ai grammy awards in due categorie: miglior album di jazz latino e miglior sassofonista jazz solista.



Il concerto vedrà anche la partecipazione speciale di Gianluca Persichetti, docente di chitarra al Conservatorio “U.Giordano” di Foggia, uno dei più grandi chitarristi Italiani del genere Brasilian Jazz.



Line up:

ALBERTO GIRALDI PIANO

SERGIO GALVÃO SAX

GIANLUCA PERSICHETTI CHITARRA

STEVE CANTARANO CONTRABBASSO

STEFANO ROSSINI BATTERIA



INGRESSO 12 € DRINK INCLUSO

Inizio concerto ore 21:30



COTTON CLUB ROMA

via bellinzona, 2

(angolo Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527

www.cottonclubroma.it