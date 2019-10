Braderie Design Special Sale

Braderie è il nuovo progetto dedicato al mondo del design che approda per la prima volta a Roma dal 25 al 27 ottobre nei suggestivi spazi dell’ex Caserma Guido Reni.



L’evento, ideato da Emilia Petruccelli titolare dello spazio Galleria Mia di via Ripetta, è inserito all’interno del programma ufficiale di Videocittà, il “Festival della Visione”. Sarà un vero e proprio Outlet temporaneo del Design dove i più importanti ed esclusivi negozi di design della Capitale apriranno i propri magazzini per presentare insieme in un unico e suggestivo spazio a un pubblico di addetti ai lavori e appassionati alcuni tra i pezzi più interessanti delle proprie collezioni per una svendita fuori dall’ordinario.



Di ispirazione d’oltralpe, il progetto guarda ai grandi mercati francesi della Costa Azzurra e della Provenza, quando antiquari, collezionisti e i più importanti brand del lusso di moda e design vendono una selezione delle proprie collezioni a prezzi scontatissimi.

Ma a rispondere all’appello questa volta è il meglio del design romano: arredi, luci, ceramiche, oggettistica, tessili e non solo, riuniti eccezionalmente per l’ultimo week-end di ottobre per la prima Braderie del Design.



“E’ un progetto di unione e condivisione tra le più interessanti realtà che lavorano nel design in una città complessa e bella come Roma” ha spiegato Emilia Petruccelli. “E’ solo grazie al lavoro comune che si possono creare contenuti e opportunità non solo per noi commercianti e galleristi che grazie alla Braderie hanno una way out per i loro magazzini e prodotti in esposizione, ma anche per la clientela che avrà così l’opportunità di trascorrere un week end alternativo e trovare delle occasioni interessanti per l’arredo della propria casa”.



A prendere parte alla mostra mercato, 12 importanti boutique del design della Capitale che esporranno e metteranno in vendita pezzi iconici delle loro collezioni con sconti che andranno dal 20 al 60%: pezzi vintage di design, arredi d’autore di importanti maison di interior italiane e internazionali, arredi da giardino e per esterni, complementi d’arredo di produzione locale, manufatti artigianali.

Dagli arredi del brand danese Karl Hansen a quelli di Driade, un’ampia scelta di tessuti di pregio o di tappeti orientali, dai più moderni a quelli antichi, soluzioni di illuminazione innovative e all’avanguardia, accessori e complementi per le sale da bagno e produzioni in edizione limitata.



La Braderie ha previsto anche un’area dedicata ai più piccoli con seminari e attività che intratterranno i bambini mentre gli adulti potranno approfittare della giornata per fare acquisti per la propria casa.



INGRESSO GRATUITO

