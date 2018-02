Brad Mehldau. Three Pieces After Bach. Un ritorno sempre atteso dal pubblico dell’Auditorium Parco della Musica quello del pianista Brad Mehldau che presenterà per la prima volta in Italia uno dei suoi ultimi lavori da solista ispirato al compositore J.S.Bach, commissionato da Carnegie Hall, Royal Conservatory of Music, National Concert Hall e Wigmore Hall con il supporto della Fondazione Hoffmann.

Oltre al suo nuovo lavoro, Brad Mehldau eseguirà brani dal "Il clavicembalo ben temperato" e alcune composizioni jazz che renderanno unico il concerto di questo grande improvvisatore.