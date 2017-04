Braciamiancora day a Roma, il primo evento targato Braciamiancora

Segnatevi la data perchè potrebbe rappresentare un giorno indimenticabile per gli amanti delle griglie roventi e del barbecue: domenica 9 Aprile, in una graziosa villa immersa nel verde sulla via Laurentina, poco fuori Roma ad appena 35 minuti dal centro città.

Sarà una giornata dedicata alle specialità gastronomiche dell’Abruzzo (e già questo è un buon motivo per prenotare e presentarsi di buon mattino). Titolo della giornata: aBBQuzzo. Ovvero tutta la cultura ovina (e non solo) della regione storicamente “sorella” del Lazio e di Roma. Rostelle, agnello, scottadito, fegatini, pecora. Il tutto su braci. Avete già l’acquolina in bocca? Assolutamente normale.

COSA SI FA AD UNA SESSION DI BARBECUE?

Fondamentalmente si griglia. E poi si mangia. Si beve ottima birra. Si fanno nuove amicizie. Si trascorre una giornata che ricorderai. Se non sai grigliare, impari. Se sai grigliare ti diverti, puoi imparare nuove tecniche e metti le tue conoscenze a disposizione dei “bucasalsicce” e dei neofiti.



COSA VERRA' GRIGLIATO

Qui salgono in cattedra gli amici di SPQRGRILLER quattro simpaticissimi – e bravissimi – PitMaster romani abili a spiegare e grigliare. Se abbiamo scelto loro per organizzare la giornata è perchè valgono e sono davvero bravi. Loro insegneranno a chi è alle prime armi e daranno dritte più mirate a chi ha già dimestichezza con le braci. Quando la giornata sarà finita avrete la pancia piena e sarete abili nel grigliare arrosticini, cosci di agnello, kebab di pecora, agnello scottadito, pecora alla cottòra, fegatini di agnello e pallotte cacio e òva. Tutte specialità abruzzesi che dopo questa giornata potrete replicare a casa vostra.



QUANTO COSTA

Considerando che faremo noi la spesa di carne, carbone e birra, che porteremo noi i BBQ e mettiamo a disposizione la location, abbiamo calcolato 40€ a testa per i grigliatori, 30 euro per gli accompagnatori che non grigliano. I bambini under 12 avranno un menù dedicato a loro con soli 5 euro, gli under 4 non pagano. A proposito, portate il plade perchè il prato della villa merita davvero.

COSE PORTARE?

Un grembiule ed uno strofinaccio, il tuo coltello preferito. Una pinza non guasta. Poi se hai anche un BBQ e vuoi portarlo .. why not? Anche se cercheremo di farvi trovare tutto in loco. Se vuoi portare un dolcino fatto con le tua manine di fata, beh … non ci opporremo.

coscio di agnello al bbq

DOVE E QUANDO?

Domenica 9 Aprile, dalle 9 fino a quando avremo consumato tutto … diciamo fino alle 16. La Villa si trova al Km23,800 di via Laurentina (troverete della bandiere all’Ingresso). Per chi viene dal Grande Raccordo Anulare uscita LAURENTINA e poi direzione fuori Roma finchè non arrivate al km 23,800. Per chi viene dal centro imboccate la via Laurentina e proseguite fino al km 23,800 (l’ingresso della Villa è sulla destra). Settecento metri prima di arrivare troverete lo stabilimento dell’Olio Colavita sulla vostra destra. OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE

Per info e prenotazioni clicca qui

Per info (NO PRENOTAZIONI) Michele 3289551503 ( ANCHE WATTSAPP – SMS) – POSTI LIMITATI