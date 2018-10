Braciami Ancora e B-Hop da Fassi: incontri e degustazione Sanpietrini

Continuano gli appuntamenti letterari al Palazzo del Freddo G. Fassi, la storica gelateria dell’Esquilino. Giovedì 11, alle ore 18:30, la Sala Giuseppina accoglierà l’eclettico giornalista Michele Ruschioni per la presentazione del libro Braciami ancora – la Tribù del barbecue.

Braciami ancora: Michele Ruschioni da Fassi

Nato come pagina Facebook, poi diventato magazine online seguito da settecentomila fan, oggi Braciamiancora è anche un libro che, con uno stile molto saporito e per nulla scontato, racconta la magia della cottura a fuoco vivo e spiega come una griglia rovente salverà il mondo, facendoci avventurare in un cammino ricco di storie, aneddoti, testimonianze, riflessioni e viaggi nel tempo.

La rivincita dei grigliatori, dei bucasalsicce, dei divora hamburger e degli amanti della bistecca cotta su griglie infuocate sarà raccontata dall’autore, Michele Ruschioni, che regalerà ai propri ospiti un “assaggio” materiale delle sue capacità, accompagnato da sorbetti all’albicocca e all’uva realizzati da Andrea Fassi.

B-Hop ospite al Palazzo del Freddo

Venerdì 12, alle ore 18, protagonista sarà B-Hop, il primo magazine ad altissima percentuale di belle notizie che integra i temi della crescita interiore con l’azione sociale e culturale. Bellezza, fiducia, consapevolezza sono le parole d’ordine nella scelta di notizie affrontate in maniera costruttiva. Un giornalismo lento, che sperimenta e racconta. Il magazine nasce dalla volontà di sfidare tutte le crisi – economica, ecologica ed etica -, con fiducia e creatività e si rivolge a tutti e a tutte le fasce d’età.

Se ne parlerà con Andrea Pennacchioli. Sono in programma gli interventi di Nicola Perrone, presidente B-Hop e della direttrice Patrizia Caiffa.

Appuntamento nella Sala Giuseppina della gelateria Fassi in via Principe Eugenio 65-67 all’Esquilino. Ingresso gratuito. Seguirà degustazione di Sanpietrini Fassi.