Bracciano Street Festival dal 12 al 14 Luglio. La Typical Truck Street Food, in collaborazione con l'amministrazione comunale di Bracciano, darà vita all'evento più colorato e gustoso dell'estate. All'interno del centro storico di Bracciano, trasformato per l'occasione in una isola totalmente pedonale, verrà allestito un vero e proprio villaggio dedicato allo Street Festival.

Lo street food a Bracciano

Il centro storico di Bracciano sarà arricchito da ristoranti su ruote e street band per un'esplosione di divertimento on the road. 24 Street Chef a bordo dei loro simpatici e stravaganti Truck e ApeCar arriveranno da diverse parti d'Italia per proporre il meglio dello street food italiano. All'interno dell'evento un percorso musicale con palchi dedicati e band lungo le strade offriranno affascinanti spettacoli di intrattenimento durante tutto l'arco del festival.

Protagonista della tre giorni del Festival naturalmente il cibo espresso da strada: Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora e chianina; Cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo e pomodori secchi; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all'induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; Pasta alla carbonara, alla gricia, cacio e pepe e amatriciana; Olive e cremini ascolani; Patate fresche e fritte al momento; Tanti gustosi fritti, dolci e salati. Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, crema di pistacchio e cassatine; Patate e pollo fritti sul posto; la vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria; Panini gourmet con burratine campane, verdure alla griglia e salse fatte in casa; Ottima birra artigianale Bavarese Cruda. Per gli amanti del dolce, tiramisù artigianale espresso, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi, fragole con panna e molto altro ancora. Dolce e salato da tutta Italia.

Materie prime selezionate verranno trasformate in ricette gourmet in modo espresso. Saranno 3 giorni all'insegna del sano divertimento, un festival dedicato a tutti, grandi e piccini...che trasformerà Bracciano nella capitale del divertimento on the road... e soprattutto ottimo cibo di strada, rigorosamente espresso.

Possibilità di raggiungere il centro storico di Bracciano attraverso l'ausilio dei bus-navette