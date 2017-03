Boys Noize all'Ex Dogana

Weekend ricco di emozioni all'Ex Dogana di San Lorenzo a Roma dove sabato 18 marzo approderà il dj e compositore tedesco Boys Noize per una serata all'insegna dell'elettronica. Tappa della capitale del suo "Warehaus tour", in seguito all’uscita del suo album "Mayday" il dj sarà affiancato dallo special guest Cardopusher e dai resident di L-EKTRICA.

A partire dalle 23 la notte dell'Ex Dogana si animerà al ritmo di quello che la rivista Rolling Stones ha definito il "Top 10 DJ’s Who Rule The World". Noto per aver prodotto i remix ufficiali per Daft Punk, Depeche Mode e David Lynch, Alexander Ridha in arte "Boys Noize"vanta collaborazioni con Snoop Dogg e Jarvis Cocker, fino a conquistare il titolo di “Best Electronic Act” per tre anni di fila su Beatport.

Classe 1982, in esordio pianista e batterista, Ridha diventa disc jockey e producer, arrivando in poco tempo ad affiancare grandi nomi della musica elettronica internazionale come DJ Hell e Felix da Housecat. Con il passare degli anni sviluppa delle sonorità ed uno stile che lo contraddistingue nella scena mondiale della musica, attingendo da influenze Hip Hop, Electro house e di altri generi della musica moderna. Nel 2005 si rende indipendente dalle case discografiche altrui creando la propria Boysnoize Records, con la quale pubblica i due album OI OI OI (2007) e Power (2009). Ha composto remix di brani di David Lynch, N.E.R.D, Depeche Mode, Snoop Dogg, Bloc Party, Kaiser Chiefs, Pet Shop Boys, Tiga e The Chemical Brothers, oltre che collaborare con Kelis, Kano, Black Eyed Peas, la boyband sudcoreana BIGBANG, Erol Alkan e Scissor Sisters. Nel 2010 è stato premiato con l'Independent Music Award e nella seconda metà degli anni 2000 è stato chiamato come disc jockey in quasi tutte le maggiori manifestazioni di musica elettronica del pianeta come il Sonar di Barcellona e il Winter Music Conference di Miami.

A precedere la notte con Boys Noize dell'Ex Dogana sarà la proiezione del film su grande schermo: " L'armata delle tenebre" alle 21,00, pellicola cult da vedere almeno una volta nella vita, che spazia tra viaggi nel tempo, motoseghe al posto di braccia, Necronomicon, storie d'amore, heroes & villians, comicità a palate.