Boys Noize: 3 ore di dj set al Lanificio 159

Boys Noize torna a Roma per tre ore di dj set al Lanificio159. Lui è il techno teppista, il nomade tra i mondi: Alex Ridha, producer e dj di Berlino, meglio noto come Boys Noize sarà la seconda star che il lanificio ospiterà sul suo prestigioso palco.

Boys Noizeì al Lanificio 159

Consacrato come uno dei “Top 10 DJ’s Who Rule The World” da Rolling Stone, eletto “Best Electronic Act” da Beatport per 3 anni di seguito, e lodato praticamente da ogni autorità dance, non ha bisogno di altre presentazioni.

Non resta dunque che attendere il 13 ottobre per una festa che ha tutte le carte in regola per essere definita "epica".