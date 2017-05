Bowie Blackstardust 2, torna l'evento dedicato al Duca Bianco

Seconda edizione per Bowie BlackStardust, il più importante evento celebrativo dedicato al Duca Bianco. Come per l'edizione 2016, si terrà a Roma, dal 19 al 27 maggio, dalle ore 15:30 alle ore 19:30, presso la galleria SpazioCima, in via Ombrone 9. Ingresso libero. Quaranta le opere esposte, quaranta gli artisti che espongono: l'appuntamento è organizzato da Roberta Cima, Pietro Galluzzi, Giuliano Graziani e Laura Piangiamore. Prevista per il vernissage di venerdì 19, ore 18:30, il live set acustico della tribute band "TVC 1.5.". Parte dell'incasso della vendita delle opere sarà devoluto ad Airc, Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, di cui sarà presente pure un corner informativo. La mostra raccoglie le opere e gli omaggi degli artisti e dei fan di uno dei più grandi artisti del ventesimo secolo, scomparso troppo prematuramente. Saranno esposti quadri, disegni, fumetti, composizioni, in stili e tecniche variegate. La selezione è il frutto di un'attenta selezione durata otto mesi, da quando il bando per la partecipazione è stato diffuso. "Anche quest'anno la scelta delle opere non è stata semplice - dichiarano Roberta Cima e Pietro Galluzzi - sia per la grande quantità di lavori arrivati sia per l'alta qualità. Ma per questa edizione abbiamo deciso di privilegiare le tele e i dipinti piuttosto che le stampe grafiche, che comunque non mancheranno. Alcuni degli artisti selezionati sono personaggi già affermati della scena artistica romana e italiana, altri sono meno conosciuti ma non per questo meno interessanti. Per l'occasione verrà esposta anche la statua/installazione dell'artista torinese Maria Primolan. Tante sorprese di alto livello quindi in questa edizione, e non mancheranno incontri e musica. Ovviamente tutto nel nome di Bowie". GLI ARTISTI IN MOSTRA - La mostra prevede una selezione delle opere di pittori, illustratori e fumettisti emergenti e già affermati. Ad essere esposte le creazioni di Adriana Farina, Alessandro Palmigiani, Alessia Nardi, Antonella Torquati, Antonia Bufi, Cristina Davoli, Cristina Taverna, Dafne Lopiano, Daniela Camuncoli, Daniela Durisotto, Daniela Sbrana, Danilo De Luca, Denise Esposito, Disoccuparte, Emiliano Eposto, Fabio Salafia, Francesca Becchia, Gabriella Annik, Gaetano De Crecchio, Giovanna Lacedra, Giovannino Cappuccino, Giusy Lauriola, Ilian Rachov, Luca Dalmazio, Luigi Folliero, Marco Sciarpa, Maria Primolan, Martina Biondini, Natino Chirico, Paola Lomuscio, Rachele Tombini, Roberto Cavaliere, Roberto Di Costanzo, Rosalba Ruggiero, Sara Vettori, Stefania Corbari, Tuono Pettinato, Valerio Prugnola, Yuriko Damiani. LA GENESI DI BLACKSTAR - Venerdì 26, ore 18:30, sarà invece presente Walter Bianco, Presidente di David Bowie Fans Italia. Un viaggio affascinante tra i suoni, le immagini e le parole, alla scoperta di Blackstar, l'ultimo straordinario album di Bowie, pubblicato appena due giorni prima della sua scomparsa. Walter Bianco racconterà la genesi dell'album e fornirà degli spunti di discussione per provare comprenderne i significati più profondo, mentre Eleonora Napolitano leggerà i testi, tradotto in italiano, prima dell'ascolto dei singoli brani e della visione degli straordinari videoclip che ne hanno accompagnato la pubblicazione.