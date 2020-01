'Bout Time, lo spettacolo a Teatrosophia

La sezione ALTRARARTE, inaugurata quest’anno da Teatrosophia, e finalizzata a presentare spettacoli nei quali si uniscono in una unica messa in scena diverse espressioni artistiche presenta ‘BOUT TIME con la compagnia E-MOTION GRUPPO PHOENIX i cui protagonisti sono:



MARIA BORGESE: danzatrice, coreografa, performer

THEO ALLEGRETTI: pianista, compositore e improvvisatore

MARCO FIORAMANTI: pittore e scultore

CLAUDIO MARRUCCI: scrittore, poeta, drammaturgo



'Bout Time prende forma con la specifica intenzione di lavorare intorno alle arti della danza e della musica, insieme all’ibridazione con tutte le altre possibili forme espressive, esaltate attraverso la loro stretta interrelazione e la loro sublimazione.

Il progetto proposto è incentrato su una forte interdipendenza tra danza, parola, pittura e musica, intesa come ritmo ancestrale della vita. Gli artisti mettono a fuoco degli episodi che emergono anche dall’improvvisazione che viene agita come metodo d’indagine interiore e al tempo stesso universale.

Il progetto è incentrato su una stretta interrelazione tra parola, danza, musica e pittura.

La ricerca indaga un ritmo ancestrale della vita: il suono che è la forma primordiale della parola, a sua volta, riflesso di un gesto che è immagine e movimento.

La percezione del tempo, il suo concettualizzarsi e il suo manifestarsi nel corpo, anche attraverso l'ausilio della parola, diventano il pretesto per indagare le pulsioni primitive dell'essere umano, da cui tutto ha avuto origine.

'Bout time è un'indagine sul nostro concetto di tempo che ha origini antichissime, ma, contemporaneamente, è frutto dell'elemento tempo e del suo susseguirsi, istante per istante; secondo linee che non sono più né parallele né circolari, ma scandagliano lo spazio e tempo in ogni direzione, riportandoci a un qui e ora dove convivono varie istanze temporali.

Lo spettacolo è suddiviso in quattro quadri: 1. Danza dell’eros e del thanatos 2. Danza dell’apollineo e del dionisiaco 3. Danza del ritmo e dell’ascolto 4. Danza dell'essere e dell'oblio.