Botta Band, il lato sorridente del Jazz al Museo del Sax

Sesto appuntamento musicale del 2020 al Museo del Saxofono di Fiumicino: sabato 7 marzo è di scena il jazz sorridente della Botta Band.

Una sorta di "Comune Musicale" creata e capitanata da Alberto Botta, il mitologico batterista di Renzo Arbore e di "Quelli della Notte", accerchiato dai migliori musicisti swing della capitale. Una BJCG (Band di Jazz Controllato e Garantito) per ricreare l'atmosfera e lo spirito estroverso dell'epoca swing con un repertorio affatto scontato costituito dai grandi capolavori di George Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e Duke Ellington non lesinando incursioni nel jazz dei ruggenti anni ’20…

Eclettico, spassoso, dirompente, Botta suona, fischietta, parla col pubblico, fa battute, diverte e si diverte. “Il jazz nasce come musica popolare e di intrattenimento, poi è finito nei teatri diventando qualcosa a metà tra musica classica e pop - afferma lui stesso - Prima era una musica da ballare, una musica gioiosa che voleva far divertire la gente e quindi non mi vergogno di scherzare con i suoni e con il pubblico e di mischiare il jazz con l’entertainment”.

L'iniziativa, come anche gli altri eventi della stagione musicale del Museo, è tesa a promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo celebrando una location unica al mondo ed uno strumento senza eguali.

Chi è Alberto Botta

Batterista eclettico e di grande esperienza è uno dei più apprezzati batteristi della scena musicale italiana. Dal 1973 in poi ha militato con alcune delle più importanti band jazz e pop italiane come Juli & Julie, Carlo Loffredo, Sergio Caputo, Loretta Goggi, Stefano Palatresi, Sergio Cammeriere, Pinuccio Pirazzoli, Stefano Palatresi, Enrico Montesano, Marisa Laurito, Andrea Perroni, Maurizio Battista ma soprattutto con il grande Renzo Arbore con il quale ha collaborato a numerose trasmissioni televisive della Rai come “QUELLI DELLA NOTTE”, “CARI AMICI VICINI E LONTANI”, “MENO SIAMO MEGLIO STIAMO” ed in tour con i “BARILLA BOOGIE BAND” ed i “SWING MANIACS” .

Nel 2012 fonda il sestetto “BOTTA BAND” e dal 2016 partecipa tutti i giovedì, sui Rai Radio 2, al “RUGGITO DEL CONIGLIO” con Max Paiella, Attilio di Giovanni e i Rabbits.

