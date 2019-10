Bossanova Connection in concerto al Cotton Club

Giovedì 7 novembre appuntamento al Cotton Club con Bossanova Connection band formata da Giulio Verdecchia, voce-chitarra, Stefano di Grigoli, al sax tenore, Paolo Lurich, al piano, Renato Gattone, al contrabbasso e Lucio Turco alla batteria.



Una serata bossa nova, dunque, il cui riferimento è lo storico album di Joao Gilberto e Stan Getz e tutta la musica di Antonio Carlos Jobim, Vinicius De Moraes, Toquinho, Caetano Veloso, Joao Bosco, Marcos Valle. Pochi gli interpreti vocali maschili in Italia di bossanova e Giulio Verdecchia insieme vi porterà per mano e con dolcezza a rivivere le raffinate atmosfere della bossanova classica.



Line-up

Giulio Verdecchia, Voce-Chitarra

Stefano di Grigoli, Sax Tenore

Paolo Lurich, Pino

Renato Gattone, Contrabbasso

Lucio Turco, Batteria



PREZZI

LIVE SHOW €10 con consumazione



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA



info e prenotazione

349.0709468

06.85352527



www.cottonclubroma.it