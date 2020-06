Il Bosco di Paliano, un'area boschiva a ingresso libero

Una vasta area boschiva, all’interno del Monumento Naturale della Selva di Paliano e Mole dei Piscoli, viene aperta al pubblico il 27 giugno nel Comune di Paliano, a pochi chilometri dal casello autostradale di Colleferro.

Sentieri ombreggiati e piste ciclabili saranno a disposizione di chi ha bisogno di ritrovare un contatto con la natura, fare jogging, portare a passeggiare bambini, fare correre i propri cani o semplicemente desidera un po’ di fresco.

Il Bosco di Paliano sarà aperto tutti i giorni (eccetto il lunedì) dal 27 giugno al 15 settembre 2020, dalle 10 alle 18,30. L’ingresso al Bosco sarà libero. Al pubblico verrà chiesto soltanto di rispettare l’ambiente. Niente plastica, niente rifiuti.

Lo spazio, di oltre 30 ettari, offrirà poi la possibilità di usufruire di una serie di servizi, tra cui un’area picnic con tavoli in legno e barbecue.

Durante il fine settimana vi sarà un punto ristoro, le famiglie potranno beneficiare di un’area didattica per i bambini e potranno avvicinarsi ai progetti dell’attività circense. Si potranno noleggiare biciclette per grandi e piccini, e fare passeggiate a cavallo.

L’iniziativa, con il supporto del Comune di Paliano e della Regione Lazio, vuole essere una prima immediata risposta ai lunghi mesi di chiusura a cui l’emergenza sanitaria ha costretto tanti cittadini del territorio. Una risposta da ampliare nel futuro.