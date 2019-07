Borgo Manforte: il Festival di birra, musica e buon cibo

Dopo il grande successo dello scorso anno, mercoledì 10 luglio prende il via Borgo Manforte, il Festival dedicato alla birra, alla musica e al buon cibo che inaugura la stagione estiva del locale Manforte a Talenti.

In arrivo otto appuntamenti per questa seconda edizione che proporrà ogni mercoledì un viaggio affascinante alla scoperta delle birre di Birra del Borgo, il birrificio fondato da Leonardo di Vincenzo a Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti, nella riserva naturale dei monti della Duchessa. Da sempre l’idea di fondo di Birra del Borgo è stata quella di ripensare l’idea classica di birra e trovare gli ingredienti adatti a caratterizzare le birre, rendendole uniche senza mai snaturarle.

A partire dal 10 luglio, ogni mercoledì fino al 28 agosto, il giardino di Manforte diventerà il palcoscenico di otto appuntamenti in cui birra e cibo saranno le protagoniste indiscusse accompagnate da cover band di musica italiana. L’ampio e accogliente spazio esterno del locale di Talenti, illuminato da ghirlande di luci e arredato con panche, sedie e tavoli di legno e ferro, in estate è un luogo perfetto per fare grandi tavolate con gli amici degustando bruschette, pizza e burger, sorseggiando dell’ottima birra e ascoltando della buona musica dal vivo sotto le stelle.

Borgo Manforte, gli appuntamenti in programma

Mercoledì 10 luglio: “MAUOMO” un tributo a Madonna, la band interpreterà in chiave maschile le canzoni più celebri della regina del pop. La serata è abbinata alla birra Reale, la prima birra brassata a Borgorose, una India Pale Ale che continua ad essere una delle più amate di Birra del Borgo.

Mercoledì 17 luglio: “E’ DIFFICILE SPIEGARE”la band omaggia Fiorella Mannoia e la canzone d’autore italiana. Il tutto accompagnato dalla birra Duchessa, una saison che conquista con la sua piacevolezza e la sua fresca eleganza.

Mercoledì 24 luglio: La Reale Extra, American Pale Ale sarà la protagonista del terzo appuntamento con l’accompagnamento musicale dal vivo di “BIG CEDARS” in “Ancora tu” l’intramontabile produzione del binomio Battisti-Mogol riscoperta nella sua essenza e impreziosita da eleganti arrangiamenti vocali.

Mercoledì 31 luglio:“DISCANTO” è un tributo con parole e musica a Ivano Fossati, uno dei più grandi cantautori italiani viventi attraverso i suoi brani più celebri, quelli scritti per altri artisti fino a piccoli capolavori poco conosciuti. Maledettala birra in abbinamento, una Belgian Ale che rappresenta il punto di incontro tra cultura brassicola belga e quella anglosassone.

Mercoledì7 agosto:“CIRIBIRIBIN ITALIAN SWING ORCHESTRA”è un progetto musicale che farà riscoprire in maniera coinvolgente, elegante e divertente, i brani swing che hanno caratterizzato la storia della musica italiana, dagli anni ’20 ad oggi. Appuntamento da non perdere anche a tavola con My Antonia, l’imperial pilsner o come viene definita da Birra del Borgo una bionda “tosta” di cui innamorarsi.

Mercoledì14 agosto: OI NE’ proporrà un bellissimo omaggio a Pino Daniele e alla sua produzione discografica rivisitata dalla band e interpretata da una voce femminile che ne enfatizza le sfumature mediterranee. Ad accompagnare la serata Genziana, una spiced Ale realizzata con la radice di genziana dominata da sentori pepati, di sottobosco e floreali.

Mercoledì 21 agosto: “STIAMO COME STIAMO”interpreta le opere di due grandi artiste italiane Mia Martini e Loredana Berté in abbinamento alla Bikini, una blanche prodotta unicamente per il periodo estivo, una birra freschissima, morbida ed elegante, dall’inconfondibile profilo speziato.

Mercoledì28 agosto: ultimo appuntamento con “THE BILLBOARDS”, un omaggio ai più grandi successi anglosassoni andati al n. #1 della celebre classifica di Billboard dagli anni ’60 ad oggi, abbinato a La Saracena, una birra con un’altissima percentuale di grano saraceno tartarico nata dalla smania sperimentale di Birra del Borgo sulle materie prime.

Per info e prenotazioni: Manforte - Via Giovanni Zanardini, 39 - 00156 Roma - Tel. 06 823871