I borghi della Valle del Treja e le cascate di Monte Gelato

Magnifica escursione ad anello negli incantevoli scenari della valle del Treja, tra zampillanti corsi d’acqua, profonde forre ombrose e suggestive necropoli falische, che ci consentirà di unire e conoscere Calcata Vecchia, il cosiddetto “paese degli artisti”, le cui case sono tutt’uno col pinnacolo di tufo sul quale sorgono, e Mazzano Romano. A conclusione della nostra onirica esperienza di cammino, per chi vorrà, ci sarà la possibilità di raggiungere le cascate di Monte Gelato (10 minuti di auto), un incantevole ed accattivante angolo di paradiso, in cui il fiume dà il meglio di sé.

DATI TECNICI: dislivello: +/- 350 m - difficoltà: media (E) - durata: +/- 6 h (con soste) - lunghezza: +/- 10 km.

ACCOMPAGNATORE: William Sersanti - Guida Ambientale Escursionistica, iscritta al registro nazionale A.I.G.A.E. (tesserino n° LA273).

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: scarponcini da trekking, zaino, pranzo al sacco, acqua, bastoncini telescopici (utili), DPI anti-covid-19.

QUOTA INDIVIDUALE: € 15,00.

PRENOTAZIONI: 339.8800286 (anche WhatsApp).

RITROVO: Mazzano Romano (RM), ore 10.30. L’indirizzo preciso verrà fornito in seguito.

NOTA BENE: 1) È richiesta la puntualità: NON si attenderanno più di 15 minuti! 2) Cani ammessi, se al guinzaglio (non più di due in totale). 3) Si ricorda che i posti sono limitati.