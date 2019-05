Boomdabash in concerto a Valmontone Outlet Summer Festival 2019

Sabato 13 luglio i Boomdabash arrivano a Valmontone Outlet, in occasione del Summer Festival con "Per un milione Tour".

Boomdabash è una raggae band d’Italia d’origine salentina. Nascono nel lontano 2002 come classico jamaican sound system, fondato da Blazon, attuale deejay e produttore del quartetto. Ma già nel loro primo lavoro ufficiale, "Uno" (2008) dell’originario sound system ormai è rimasto ben poco e i Boomdabash ben presto diventano un gruppo musicale a tutti gli effetti. Blazon, Biggie Bash e Payà (i due cantanti) insieme a Mr. Ketra, talentuoso beatmaker abruzzese, iniziano attivamente e con maggiore coscienza la loro avventura nella reggae music. Apprezzati soprattutto per la loro duttilità musicale, l'attenzione verso il sociale e la capacità di innovarsi e rinnovarsi, nel maggio 2011, i Boomdabash pubblicano il secondo progetto discografico, "Made in Italy", anticipato dalla hit track "Murder" che porta la band alla vittoria dell'MTV New Generation sul palco degli MTV Days a Torino. Da qui parte la scalata al successo della band che li porta a giugno 2017 a ricevere il disco di platino per la hit “Portami con te”.

Con il loro ultimo album “Barracuda” hanno conquistato ogni classifica. Il singolo “𝑁𝑜𝑛 𝑡𝑖 𝑑𝑖𝑐𝑜 𝑛𝑜” con Loredana Bertè, già certificato dalla Fimi disco di platino, è’ stato il brano in assoluto più trasmesso dalle radio italiane nel 2018 aggiudicandosi la vetta della Top 100 of the year 2018.

Aprono il 2019 con la partecipazione alla 69^ edizione del Festival di Sanremo dove hanno presentato il brano “Per un milione”, hit da milioni di stream su Spotify e views su YouTube, già disco di platino e contenuta della riedizione del loro ultimo album “Barracuda Predator Edition”.

Il 9 Maggio la band ha festeggiato 15 anni di carriera con lo speciale concerto – evento “Boomdabash & Friends” in compagnia di molti ospiti e amici con cui nel corso degli anni hanno avuto il piacere e l’onore di collaborare.

Biglietti in vendita:

On-line su http://bit.ly/2W6KDLl da giovedì 16 maggio alle ore 11

Info Point del Village e nei punti vendita fisici #Ticketone a partire da martedì 21 maggio alle ore 11

Posto unico in piedi: 10€ + diritti di prevendita