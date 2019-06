Dance Boogie Woogie School - Festa di San Romualdo Abate

Il Boogie Woogie è una evoluzione del Lindy Hop, nato alla fine degli anni '20. Tra gli anni '20 e '50 in America ci fu un periodo d'oro per la musica e nacquero moltissimi generi e stili musicali; conseguentemente si svilupparono ancor più stili di ballo.

I ballerini della comunità afro-americana erano abituati ad improvvisare e a ballare su qualsiasi ritmo, senza preoccuparsi di costruire delle sequenze predefinite e precise per questo tipo di musica (che come detto era ancora principalmente improvvisata). In quegli anni però, dominati dal Lindy Hop in tutte le sue forme, la musica suonata dalle Big Band stava mutando, le stesse Big Band stavano mutando e cominciarono ad inserire le nuove sonorità del Boogie nel loro repertorio, dando origine a suoni e ritmiche più marcate, meno adatte ai movimenti allungati tipici del Lindy. I passi divennero più contenuti, la posizione del corpo cambiò diventando più verticale, la connessione tra i due ballerini più corta e forte, vennero prese e reinterpretate le figure dei balli swing in voga, dando vita ai primi balli Boogie Woogie, caratterizzati da vivacità, spontaneità ed energia.



Per scoprirne di più il maestro Agostino Zaccardini, del corpo docenti IALS Centro Danza Musica Teatro, e la sua assistente Sara Pagliuca offriranno lezioni gratuite di boogie woogie a tutti i partecipanti, che balleranno sin da subito al ritmo esagerato del Rock 'n Roll a partire dalle ore 22.00.

Al termine della lezione si esibiranno gli allievi della scuola, principianti, intermedi e quindi i maestri eseguiranno coreografie di Rock‘ n’ Roll acrobatico.