Bonobo in concerto: una data esclusiva a Roma

Dopo il sold out al Fabrique di Milano, Bonobo torna in versione live in Italia: un concerto imperdibile, l’8 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la rassegna Luglio Suona Bene.

Si intitola 'Migration' l'album con cui l'artista inglese torna a proporre l'elettronica esotica: Migration è il suo ultimo disco, accolto calorosamente dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo e ricco di ospiti di fama internazionale. Impossibile non citare il canadese Michael Milosh (Rhye), con la sua indimenticabile voce, l’australiano Nick Murphy (Chet Faker), artista rivelazione degli ultimi anni, e l’incantevole Nicole Miglis (Hundred Waters). Arrivato al sedicesimo anno di carriera Simon Green può contare oggi su una fedele e vastissima base di fan, che gli ha permesso di collezionare un sold out dopo l’altro in un tour mondiale che riporterà il “brighton boy with a nomadic soul” (The Guardian) finalmente in Italia a luglio.

L’8 luglio Bonobo accoglierà il suo affezionato pubblico in una location esclusiva, perfetta cornice per uno show indimenticabile e ipnotico. Un appuntamento per scoprire un artista unico al mondo che con questo Migration ha raggiunto il suo zenit creativo e che Pitchfork battezza come: “the most sophisticated effort of his career, an impressive improvement. It’s a record with equal appeal for electronic music fans and general listeners, something you could put on anywhere.”