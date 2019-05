"Boni come er Pane", secondo appuntamento dar Ciriola al Pigneto

Domenica 19 Maggio, alle ore 20.30 dar Ciriola al Pigneto ospita la seconda puntata di stagione di “Boni come er pane4” con super ospiti i cantautori Roberto Angelini ed Emilio Stella. Durante la serata interviste, canzoni romane, pane, poesia e musica verace e la presentazione del libro "Il Calcio secondo Pasolini" di Valerio Curcio dedicato al rapporto del poeta con il calcio.



La rassegna di musica e poesia ideata e diretta dall’autrice e cantautrice Giulia Ananìa, in collaborazione con Le Civico, prevede nel corso della serata anche la mostra “Selfie Trash”, un progetto di Michele Botrugno che, per la serata, vedrà il taglio del nastro per mano di Morgana Giovannetti - nelle vesti della Sindaca Virginia Raggi - direttamente dal Bagaglino e da Radio Globo.



Ospite d’onore Roberto Angelini, tra i musicisti più talentuosi d’Italia e ideatore di hit radiofoniche come “Gatto Matto”. Tra le tante collaborazioni, quella con Emma, l’Orchestraccia “Sona Orchestraccia Sona” e all’EP di Antonella Lo Coco “LoverCover”, oltre alla partecipazione - in qualità di chitarrista - al tour del super trio Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè. Inoltre, è l'autore delle colonne sonore della trasmissione televisiva "Propaganda Live" di Diego Bianchi.



Altro ospite della serata il cantautore e autore romano di brani sociali e ironici Emilio Stella. Un menestrello moderno in grado di spaziare dalla canzone popolare al raggae, dal folk alle ballad. Tra le sue hit si ricordano “Pontina” e “Capocotta non è Kingston”. Emilio suonerà tra i tavoli dar Ciriola alcuni dei suoi brani, tra cui il nuovo singolo “Gli alieni siamo noi” e presenterà il libro “Il Calcio secondo Pasolini” di Valerio Curcio insieme a Giulia Ananìa.



Roberto Angelini, Emilio Stella e Giulia Ananìa, inoltre, canteranno insieme un omaggio inedito al poeta Pasolini.