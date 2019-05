HT Classical presenta Bon Anniversaire Gabriel Faurè

Un omaggio ad uno dei più grandi musicisti del XIX secolo. Domenica 12 maggio 2019 presso la Basilica di San Lorenzo in Lucina HT Classical presenta Bon Anniversaire Gabriel Fauré, concerto omaggio dedicato al compositore ed organista francese proprio in occasione dell’anniversario dalla sua nascita. A salire sul palcoscenico l’Orchestra Filarmonica Città di Roma diretta dal Maestro Concertatore Lorenzo Macrì con la presenza del soprano Maria Chiara Chizzoni ed il baritono Massimo Simeoli.



Un’occasione particolare, dunque, per mettere in scena alcune delle opere principali di Gabriel Faurè che senza dubbio fu uno dei più grandi musicisti francesi vissuti a cavallo del 1800 e del 1900 insieme a Debussy e Ravel. Tra queste non poteva mancare la Pavane OP. 50, celebre composizione in Fa diesis minore per coro e orchestra in forma di pavana dedicata alla la contessa Elisabeth Greffulhe (presente anche nella colonna sonora del celebre film di Paolo Sorrentino il Divo).



A questa aggiungiamo il Canqtique de Jean Racine (Op. 11), brano vocale che Gabriel Faurè compose alla giovane età di 19 anni nel 1864 e con il quale vinse un concorso interno pressol'École Niedermeyer di Parigi. Per finire verrà eseguito anche il Requiem op. 48, senza dubbio una delle opere più significative del grande compositore francese che si caratterizza per grande solennità e allo stesso tempo per grande leggerezza e che in molti hanno descritto come Ninna Nanna della Morte. Un’opera perfettamente in linea con la finezza melodica e la ricerca armonica che hanno sempre caratterizzato le composizioni di uno dei più grani maestri francesi.



Basilica San Lorenzo in Lucina

Piazza San Lorenzo in Lucina

Inizio concerto ore 20:30

Ingresso a offerta minima consigliata di Euro 10,00



Per prenotare il posto cliccare su https://www.paypal.me/hospitaltrade

inviare l'importo relativo al numero di ingressi richiesti e presentare al concerto la ricevuta stampata.

info@htclassical.com

Giovanni Del Monte +39335311328

Giovanni Del Monte in collaborazione con H.T. Classical presentano:

PAVANE OP. 50

CANTIQUE DE JEAN RACINE OP. 11

MESSA DI REQUIEM IN RE MINORE OP. 48



SOPRANO: MARIA CHIARA CHIZZONI

BARITONO: MASSIMO SIMEOLI

CORO ACCADEMIA VOCALE ROMANA

ORCHESTRA FILARMONICA "CITTA' DI ROMA"

Un ringraziamento speciale all'Ass. "Armonica Temperanza"

DIRETTORE E CONCERTATORE: M° LORENZO MACRI'



Coordinamento di Produzione: M° STEFANO SOVRANI

Coordinamento Tecnico-Musicale: M° MARIA ROSA DI LEO

Segreteria di Produzione: SANDRA CAPPELLO

Produzione Esecutiva: GIOVANNI DEL MONTE