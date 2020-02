Bomarzo e Villa Lante: visita a due Giardini Fiabeschi nel periodo di Carnevale

Bomarzo e Villa Lante: due Giardini

Fiabeschi a confronto in occasione

del Carnevale - Gita in pullman da

Roma – Domenica 23 Febbraio 2020

dalle h 8.30 alle h 19.30 ca.

Il Sacro Bosco di Bomarzo e i Giochi d'Acqua di Villa Lante

Escursione giornaliera da Roma in pullman gran turismo con visita guidata del Parco dei Mostri di Bomarzo e di Villa Lante di Bagnaia

*Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte, e del simbolismo esoterico o per chi vuole semplicemente fuggire dal caos e quotidianità dalla città



rifugiandosi in due giardini da fiaba.

Quando: Domenica 23 Febbraio 2020

Orario: dalle 8,30 alle 19.30 ca.

DA PRENOTARE IN ANTICIPO

****Per poter garantire l'esecuzione dell'evento, dobbiamo raggiungere il numero indispensabile a far partire la gita

Quota di partecipazione: €35 a persona, mance comprese

Sconti:

30 euro over 65, ragazzi da 18 a 24 anni, disabili e un loro

accompagnatore.

20 euro bambini e ragazzi fino a 17 anni.

+ Biglietto d'ingresso al Parco di Bomarzo

11 euro, è previsto uno sconto di 2 euro per i gruppi di

almeno 30 persone.

+ Biglietto d'ingresso a Villa Lante

5 euro intero

2 euro ragazzi da 18 a 24 anni (solo cittadini unione

Europea)

Gratuito bambini e ragazzi fino a 17 anni e disabili

La quota di partecipazione include:

trasporto in pullman gran turismo, pedaggi autostradali e

parcheggi, assicurazione a bordo del pullman, visita guidata

storico-artistica del Bosco Sacro di Bomarzo e dei Giardini

di Villa Lante.

La quota non include:

-Il pranzo sarà a spese dei partecipanti, suggeriamo di

portare pranzo al sacco, in alternativa sarà possibile

mangiare in uno dei tanti ristoranti locali a proprie spese.

PROGRAMMA:

Appuntamento: dalle h 8.30 alle h 8.50 in Piazzale Ostiense,

2 (presso la fontana dell'Acea – posta di fronte all’uscita

della Metro B Piramide)

Partenza per Bomarzo: h 9.00

Durante il viaggio verrà effettuata una breve sosta per

l'utilizzo dei bagni.

L'arrivo a Bomarzo è previsto per le h 11.00 ca. Visita

guidata del Sacro Bosco e del Parco dei Mostri di Bomarzo

(la visita comprende una analisi del simbolismo esoterico

nascosto fra le sculture in pietra che animano il Sacro

Bosco)

Pranzo: libero

Pomeriggio: visita guidata ai meravigliosi giardini e giochi

d'acqua di Villa Lante di Bagnaia prototipo del giardino a

sorpresa manieristico all'Italiana

Rientro a Roma: il rientro a Roma è previsto per le h 19.30

"traffico permettendo".

Descrizione:

Il Bosco delle Meraviglie di Bomarzo, piacevole deviazione

dai più famosi Giardini all’Italiana rinascimentali dove mostri

e animali fantastici pietrificati ci trasporteranno in un mondo

magico ed esoterico.

A pochi chilometri dal Parco dei Mostri a Bomarzo, si trova

un'altro giardino fiabesco esempio di villa italiana

cinquecentesca: Villa Lante a Bagnaia, luogo incantato dove

natura e architettura convivono in simbiosi dando vita ad un

meraviglioso sogno onirico che rimarrà a lungo impresso

nella nostra memoria.

Responsabilità:

L'assicurazione coprirà i soci solo a bordo del pullman.

Durante lo svolgimento della gita l’associazione offre solo il

servizio di guida e accompagnamento, i partecipanti

avranno quindi assoluta responsabilità per la propria

sicurezza e quella dei propri figli.

Informazioni e Prenotazioni:

contattare Doranei 3911360566, verblu@hotmail.com,

INDICANDO

nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei

partecipanti (specificando l'età di bambini, ragazzi), numero

di cellulare e indirizzo mail.

Per ulteriori informazioni fare riferimento a Doranei alla mail e al telefono indicato.

Gallery