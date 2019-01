Bohemian Rhapsody karaoke torna al cinema

Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor ritornano, a grande richiesta, nelle sale del The Space Cinema, visto il successo riscosso dalla versione karaoke del film. La fascia bassa dello schermo si illuminerà ancora una volta con i versi dei più celebri brani dei Queen per tutti gli appassionati della storica band.

Bohemian Rhapsody karaoke al cinema

Bohemian Rhapsody è il racconto realistico, coinvolgente ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985 che consegnò la band alla storia. Dopo il successo ottenuto dalla critica internazionale, la vittoria ai Golden Globe come miglior film drammatico e il riconoscimento per la miglior interpretazione maschile andata a Rami Malek, reduce inoltre dalla vittoria dei SAG Awards, Bohemian Rhapsody torna nei The Space Cinema, il 30 gennaio alle ore 21:00 nell’inedita versione sing along grazie alla quale il pubblico avrà l’opportunità di cantare in sala quei brani che sono entrati a pieno titolo nella cultura musicale di tutto il mondo.

In attesa di sapere quale sarà il risultato degli Oscar e quali premi il fortunato film riuscirà ad aggiudicarsi, gli spettatori di The Space Cinema avranno, di nuovo, l’opportunità di cantare le canzoni dei propri idoli che hanno segnato la storia del rock mondiale nonché l’esclusiva possibilità di vivere un’esperienza di condivisione sociale e di divertimento unica nel suo genere che apre la strada a un nuovo modo di vivere il cinema in compagnia con la musica che diventa la vera protagonista.

Le prevendite per l’acquisto dei biglietti per accedere all’evento sono aperte e disponibili, sul sito ufficiale The Space Cinema, al link: http://bit.ly/TSCBohemianRhapsody. Sarà possibile, inoltre, assistere alla versione karaoke di Bohemian Rhapsody anche con The Space Pass, l’abbonamento che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei cinema The Space a soli 15,90 euro al mese.