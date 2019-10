Body Parts, la mostra di Fabrizio Borelli

Fabrizio Borelli / BODY PARTS

Meta - fotografie

a cura di Simona Baldi e Maria Italia Zacheo



11 – 25 ottobre 2019

Bisi Concept - via di Ripetta 16a, Roma

INCONTRO CON L’ARTISTA 25 OTTOBRE ALLE 18.30

Mostra presente in calendario Rome Art Week 2019



Nel cuore di Roma - splendida cornice il Tridente – un affascinante ATELIER. Bisi Concept ospita le meta-fotografie di Fabrizio Borelli nel suo spazio attivo e permeabile, aperto alla convivenza virtuosa di molte arti.

BODY PARTS - tra i cicli aperti di Fabrizio Borelli - è l'IMMAGINE DIAGNOSTICA, che indaga il non visibile e produce rappresentazioni archetipiche, modelli fondamentali e primari della figura umana. Sovrapposto, il tema cromatico è determinato dal contrasto simultaneo tra i colori complementari che esalta le differenze.



Come le macchie colorate delle tavole di Rorschach queste immagini assumono forme diverse, dettate dalla personalità di ciascun osservatore. (Manuela De Leonardis)



Sovrapposizione, contagio, mescolanza, la visione è quasi straniamento. E più si esplora un’opera, più si è colpiti dal gioco di rimandi costruito su un “originale” che è solo il pretesto di un racconto per suggestioni visive. (Antonio Romano)

Gallery