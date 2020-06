Body Funk Festival, Joey Negro e oltre 25 tra Dj e artisti alla Rambla di Maccarese

Il Body Funk Festival, uno dei pochissimi confermati in Italia nel 2020, con Joey Negro e oltre 25 tra Dj e artisti tra i massimi esponenti del genere, si svolgerà il prossimo 6 settembre alla Rambla di Maccarese.

Un evento ad ingresso gratuito (solo su prenotazione sul sito www.bodyfunk.it) che si svolgerà nel rispetto di tutti i protocolli di legge per garantire la massima sicurezza.

Inoltre, per la prima volta in Italia, verrà trasmesso in tutto il mondo con una lunga diretta streaming a pagamento di 12 ore attraverso l’utilizzo delle più moderne tecnologie di ripresa e broadcasting disponibili, acquisite nel corso degli anni dagli stessi ideatori del festival e già messe in pratica in numerosi eventi e manifestazioni.

“In questo periodo abbiamo avuto la conferma che lo streaming live, se fatto al massimo della qualità, è una formidabile opportunità di diffusione di contenuti - dichiara Francesco Del Maro, amministratore della Music Experience, titolare del format Body Funk - Secondo noi tale opportunità genera effetti se abbinata ad eventi LIVE con la presenza di pubblico, un evento dal vivo non è tale senza il pubblico. Attraverso questo percorso intrapreso, puntiamo a diventare un service provider integrato, in grado di gestire l’intero processo (licenze, riprese, broadcasting, trasmissione dati, crittografia, geo localizzazione della fruizione in pay per view, piattaforma di commercializzazione, ticket per lo streaming). Con questa iniziativa siamo a disposizione dell’industria dei contenuti in tutte le sue forme di diffusione.”

Come partecipare a Body Funk Festival

Da oggi l’utente sul sito www.bodyfunk.it potrà, in maniera semplice e diretta, comprare i biglietti per assistere allo streaming del festival, ricevendo un codice pin il giorno dell’evento che gli consentirà, dalla pagina Body Funk Festival , di assistere alla diretta ripresa e diffusa in video 4k e in audio di altissima qualità . Fino al 30 luglio il biglietto sarà acquistabile a 5 euro, dal primo agosto fino al 6 settembre al prezzo di 10 euro. Qualora per qualsiasi motivo, il festival non dovesse tenersi, ogni biglietto venduto per lo streaming sarà prontamente rimborsato in denaro.

Body Funk Festival, organizzato da Music Experience: il sunset party di successo in Italia diventa un festival estivo con headliner JOEY NEGRO, il Dj e producer più famoso al mondo di musica Funk, Soul & House, ma non solo… oltre 25 tra Dj ed artisti tra i massimi esponenti del genere , 3 palchi, il roma vinyl village beach edition, un mercato etnico unico, Sessioni di Yoga, un villaggio a misura di bambino, una master class per dj “solo vinile”, una serie di corsi legati ai mestieri della musica, il cinema open air, il tutto per una giornata incredibile ad ingresso gratuito su prenotazione oltre ad una serie di servizi opzionali a pagamento disponibili, unitamente al programma completo ed a tutte le informazioni, sul sito ufficiale della manifestazione: www.bodyfunk.it

Body Funk Festival Music Line Up:

Joey Negro, Luca Moplen, M.B. Edit, De Gama, Les Inferno, Massimiliano Troiani, Stefano Fusco, Alfeo, Dj Adam, Michela Cini, Massimo Etrix, Liza Dj, Laura Ross, Mattia Pesce, Nour Melehi, Leo Roma Rodriguez. Live Percussion by Everaldo e Andrea De Carlo. After Show Deep House Dj set by Davide Ferrario, Edem & Govan, Beautiful Nun... and more to come